近年Youtuber、網紅當道，不少藝人紛紛轉換跑道，經營Youtube頻道，大方分享生活Vlog、心情小語或是各種主題影片，選美出身的港姐冠軍馮盈盈，也在近日開設個人Youtube頻道，向來尺度大膽的她，首支影片就放送福利，大方裸身泡澡，馮盈盈自己也直呼：「香豔到自己不敢看」。

26歲馮盈盈外型俏麗又有姣好身材，讀書時期就擁「港大校花」稱號，選美出身的她還是2016年度香港小姐冠軍，以及2017年度國際中華小姐季軍，不過，馮盈盈作風與她甜美形象相反，她言行嗆辣、尺度大膽，馮盈盈還因此被網民封為「性博士」。

馮盈盈則在新年宣布開設個人Youtube頻道，尺度無上限的她，首支影片就裸上身，馮盈盈還在網上直呼：「拍出來的效果，香豔到自己都不敢看」，而影片中，馮盈盈大方頂素顏，分享消水腫的保養、穴道按摩和運動。

重頭戲莫過於，馮盈盈的泡澡環節，她包著浴巾入鏡，豪曬香肩、性感長腿泡澡，馮盈盈也放送養眼的美背鏡頭，影片自2日上傳至今，已累積1萬8千次觀看數，成績不錯，也讓外界期待，馮盈盈下支影片。

(中時新聞網)