前立委蔡啟芳去年7月進行肺臟移植手術，日前因感冒回到醫院治療，沒想到才剛出院2天，昨（3）日晚間就發生車禍，開車自撞電線桿，所幸並無大礙。蔡啟芳兒子、民進黨立委蔡易餘也嘆，「明明是病人，還堅持要自己開車，最差勁的示範」。

蔡啟芳昨晚開車載妻子回家，路上卻自撞電線桿，導致妻子腿部骨折送醫。蔡易餘忍不住在臉書大嘆，「明明是病人，還堅持要自己開車，最差勁的示範！對不起醫師和護理師的照顧」。

民進黨台北市議員陳怡君留言關心，「出院了嗎？我來勸他。」網友則表示，「老人孩子氣」「要乖乖才會快快好」「阻止他啦 危險耶」「大仔總是不按牌理出牌的」，也紛紛關心他的身體狀況。

明明是病人還堅持要自己開車，蔡易餘責備父親是最差勁的示範。（圖／摘自蔡易餘臉書）

蔡啟芳去年7月進行肺臟移植手術，過程相當順利，前總統陳水扁也到台大醫院探望。蔡啟芳一看到阿扁就說，貼在電線桿的那句「信耶穌得永生」救了他。

陳水扁指出，7月10日當一切都那麼糟糕時，蔡啟芳受洗成為基督徒，11日意外等到要換的肺臟，經過12小時手術已經是12日，而12日剛好是他的生日，這一切彷彿奇妙恩典，上帝神蹟降臨。

出院後，蔡啟芳未聽醫囑四處趴趴走，12月因感冒再度回到醫院治療。蔡易餘在臉書感謝蘇貞昌在國事繁忙之時，還騰出時間前去探望父親，而護理師看到院長，也很高興的小小聲請院長幫忙唸父親一下，「要多聽醫師的話」，並嘆「唉，遇到不聽話的病人，真的辛苦她們了！」

謝謝院長在國事繁忙之時，還騰出時間來探望我父親，辛苦了！！ 護理師看到院長來，很高興的小小聲請院長幫忙來唸他一下：「要多聽醫師的話」⋯唉，遇到不聽話的病人，真的辛苦她們了！ 由蔡易餘發佈於 2020年12月2日 星期三

(中時新聞網)