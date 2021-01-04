2020年 騰訊完成120次投資

疫情導致大陸網路巨頭紛紛押注社區團購。在中共政治局會議表態反壟斷後，《人民日報》評論「社區團購別只惦記幾綑白菜幾斤水果的流量」。事實上，網路平台的觸角已經伸向了各行各業。統計顯示，騰訊於2020年已完成投資逾120次。與2018年的150次差距不大。從投資方向來看，大致做到了全行業、全階段、全球覆蓋。

雇義大利人任職 平均待12年

雇義大利人任職 平均待12年（圖／多維TW提供）

OECD根據為單一雇主工作的平均時間排名，衡量員工的忠誠度統計顯示，其中義大利員工最為忠誠，為一個雇主工作的平均時間超過12.2年，法國、德國雇員平均也超過10年。統計顯示，排名在前的國家中，有9個來自歐洲。其中不乏瑞典、丹麥這樣的高福利國家，這與國家勞動制度密切相關。

陸生育率10.48‰ 20年新低

陸生育率10.48‰ 20年新低（圖／多維TW提供）

2019年大陸出生人口1,465萬人，比2018年減少58萬人，人口出生率為10.48‰，比2018年下降0.46個千分點，創20年來最低水準。大陸民政部部長李紀恆近期撰文表示，適齡人口生育意願偏低，總生育率已跌破1.5警戒線。通常總生育率要達到2.1才能達成世代交替。

亞太城市房產投資前景 台北排名11

亞太城市房產投資前景 台北排名11（圖／多維TW提供）

亞太城市房產投資前景 台北排名11（圖／多維TW提供）

根據資誠全球聯盟組織（PwC）與城市土地學會發佈之「2021年亞太地區房地產趨勢調查報告」指出，新加坡、東京及雪梨因為地緣政治與經濟風險相對低，成為亞太地區城市中，最受青睞的投資地前3名。而台北因經濟表現穩定以及市場資金充沛的支撐下，從2019年的14名前進到11名，香港排名墊底。

拉美人均財富 縮水13.4%

拉美人均財富 縮水13.4%（圖／多維TW提供）

瑞信《2020年全球財富報告》指出，新冠疫情使全球陷入衰退，嚴重程度堪比2008年的全球金融危機。整體而言，截至2020年上半年，世界財富總體與2019年情況持平。僅中國大陸和印度家庭財富增長。但各地區的實際情況差異顯著。尤其在拉丁美洲，財富總額、成人人均財富、金融和非金融資產均大幅縮水，其中成人人均財富比2019年同期減少13.4%。瑞信分析認為，疫情導致各階層蒙受財務損失，尤其是那些實體零售及航空公司等「舊經濟」行業。在性別差異方面，由於女性就業較集中於餐旅等服務業，所受衝擊大於男性。

陸6成藍領 月入達5000人民幣

陸6成藍領 月入達5000人民幣（圖／多維TW提供）

2019年數據，藍領族群中佔比最大的新生代農民工，月均收入為人民幣5,850元，比上一代多896元。其中，近六成月均收入不低於5,000元，比上一代高16.1個百分點，近三成月均收入為4,000元至5,000元，比上一代高6.6%。從事外賣、快遞業等與網路平台經濟有關的「新藍領」，收入普遍高於保安、建築工人等傳統藍領。

(中時新聞網)