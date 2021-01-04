元旦當天在台南玉井發生的自撞車禍，造成2死1命危1重傷，送醫後一度回復生命跡象的邱姓女子，經過全力救治，昨天晚上仍因傷重宣告不治，這場意外事故已經帶走3條人命。

42歲的邱姓駕駛元旦當天帶著邱姓女友及邱女父親、弟弟一起出遊，在楠西區梅嶺用餐遊玩後，準備返回邱女在永康的住處，行駛到台20線玉井層林段時車輛因不明原因失控，偏移車道撞向路旁護欄。

撞擊後車輛彈回外側車道，坐在副駕駛後座的邱女弟弟忍著骨折傷勢爬出車外，其他3人受困車中，南市消防局獲報後派員搶救，將3人脫困送醫。

駕駛邱男起初還有模糊意識，送醫途中失去生命跡象，最後不治，邱女父親送安南醫院，搶救後也回天乏術，邱女送奇美醫學中心，一度回復心跳，但傷勢嚴重，在加護病房未脫離險境，在與死神搏鬥2天後仍不幸過世。

據了解，邱男與邱女都在南科上班，分屬不同公司，警方替邱男抽血檢查並無酒駕，判斷是未注意路況或精神不濟等因素肇禍，又撞到護欄尖端才會如此嚴重，同時也呼籲民眾，行車務必要繫好安全帶，要有充足精神再上路，以策安全。

(中時 )