上谷關受傷小黑熊。(影/劉姓民眾提供)

台中和平區上谷關有民眾昨晚拍攝到一隻後腳受傷小熊在台8線馬路上奔逃影片，東勢林區管理處獲報後，已啟動野生動物救傷機制派員前往現場了解狀況，同時聯繫特有生物研究保育中心野生動物急救站獸醫師準備隨時前往救援，獸醫透過影片初判小熊有可能是車禍所致。

昨天晚上9時許，谷關當地居民看見毛絨絨、黑黑的動物從草叢跑出來，只見該動物好像受傷，拖著後腳往前跑，跑了300公尺就鑽進果園裡。民眾雖沒看到胸前白色V字形特徵，但直覺是小黑熊，目測體重僅30公斤左右。

東勢林區管理處表示，3日晚間晚9時33分接獲斯可巴部落居民轉傳民眾拍攝到一隻後腳受傷小熊在谷關台8線馬路上奔逃的影片，立即啟動野生動物救傷機制派員前往現場了解狀況，同時聯繫特有生物研究保育中心野生動物急救站獸醫師準備隨時前往救援。另外也先告知部落居民等勿大肆追捕小熊以免刺激小熊，驚逃中恐使受傷情況更嚴重或造成人身安全的疑慮。

東勢林區管理處指出，隨後部落持續回報該隻小熊雖後腿明顯受傷，但活動力佳，獸醫師由影片推測有可能是車禍所致，因後續小熊跑進鄰近草叢及農地間，夜晚視線不佳的情況下於晚間11點時許已無法追蹤其準確位置，該處持續派員於現場觀察戒護，直至凌晨12點半左右未再發現熊蹤才撤離。

由於考量該小熊目測年齡不大且後肢受傷嚴重，又將有下一波寒流到來恐難以自行痊癒，並避免其持續於部落果園間逃竄造成部落居民恐慌，東勢林區管理處、特生中心獸醫團隊、森警隊、台中市政府農業局等已於4日早上趕赴現場嘗試救援或設置誘捕籠，並拉起封鎖線管制人員進出，希望可以順利誘捕到受傷小熊送至特生中心救治。

東勢林區管理處呼籲民眾，如有發現小熊，請立即通報東勢林區管理處(04-25150855)或撥打台中市1999專線，切勿群聚鄰近地點、自行追捕驚擾以避免自身安全危險或對小熊造成二次傷害，影響救援。

(中時 )