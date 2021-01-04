元旦開始，有使用豬肉的店家都要標示產地，但有網友發現在多家餐廳用餐時，豬肉標示是使用「丹麥豬」，好奇詢問「丹麥豬到底有多厲害，有人知道嗎」？沒想到釣出專業網友回應，表示丹麥養豬產業聞名全球，台灣想學習，無奈氣候跟文化很難追上。

萊豬於今年元旦起開放進口，為讓消費者清楚辨識豬原料原產地，並保障肉品安全，全台灣的傳統市場、大賣場、便利商店、早餐店、小吃店、速食店及餐廳等場域，都開始標示使用豬肉產地。但有網友用餐時，發現許多餐廳標示使用丹麥豬，便在批踢踢詢問為何台灣多家餐飲業者會使用丹麥豬？

批踢踢網頁。（圖片摘自批踢踢）

此問題釣出專業網友的回應，直言「就是很會生、肉質好、長得快」，表示丹麥畜牧業發展的很好，所以投注很多資源在這上面，尤其在品種的選拔跟培育下了很多功課，處女豬第一胎就可以輕輕鬆鬆生到20隻，「要知道豬是會越生越多，就有更多的豬可以養來賣」。

台灣有多間餐廳使用丹麥豬，引發網友好奇，詢問丹麥豬強在哪裡？圖為店家使用丹麥豬的說明，僅為示意圖。（圖片來源：Uber Eats網頁）

該網友表示，台灣也很想向丹麥學習，無奈氣候跟文化很難追上，台灣氣候屬亞熱帶，丹麥是溫帶。台灣冬天對小豬來說太冷，小豬太冷恐下痢「拉到死」；台灣夏天太熱，會導致母豬胃口不好很難泌乳，所以台灣是要一邊降溫又要保溫，丹麥只要負責保溫就好。

養豬設備也很重要。該網友強調，現在高科技豬場都是電子設備，就會很多電線，但豬場因有飼料、且台灣常有鼠輩橫行，導致電線維護不易。而丹麥豬場因密閉做的好，可將鼠患杜絕在外。

該網友並指出，台灣養豬場因也十分注重美觀，水管電線都隱藏在內部，等到電線出問題，很難找出源頭在哪。反觀丹麥為開放式管線，還用不同顏色標註，能馬上抓出電線問題所在。

萊豬來台第一天 民憂混淆譙蔡政府混蛋

(中時新聞網)