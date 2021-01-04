鴻海(2317)今日於內湖大樓舉辦「鴻海研究院」揭牌儀式暨人事布達儀式，集團董事長暨研究院院長劉揚偉表示，此舉象徵鴻海將從「製造的鴻海」蛻變為「科技的鴻海」，希望鴻海研究院能像科技樹一樣，砸下未來發展的根、結出世界第一的果。

鴻海去年6月中宣布成立「鴻海研究院」，做為集團邁向F3.0轉型升級之路的重要發展機構，主要專注於未來3～7年的前瞻技術研發，強化技術與產品創新，讓集團自勞力密集升級至腦力密集，並為集團3加3發展策略提升核心競爭力。

鴻海董事長暨鴻海研究院院長劉揚偉表示，在2021年的第一個上班日，舉行鴻海研究院的揭牌儀式，代表集團新篇章的開始，從傳統的開工典禮轉變為研究院的揭牌儀式，以及執行長、所長的布達，象徵著鴻海將從製造的鴻海蛻變為科技的鴻海，意義非凡。

劉揚偉指出，創辦人郭台銘親筆題字落款的匾，象徵科技的傳承、和集團持續推動科技發展的決心。他表示，這個匾將會擺在大樓入口，也會放在樓頂及研究院辦公入口，時時刻刻提醒集團科技發展是最重要的使命。

劉揚偉表示，親臨現場的國發會主委龔明鑫及研究院委員、所長，都是來自官方及學術的專家，象徵產官學界的高度融合，讓國家級的研究成果更能在產業轉型升級上，發揮更積極有效的作用。希望鴻海研究院能像科技樹一樣，砸下未來發展的根、結出世界第一的果。

(時報資訊)