上周六（1月2日）美國航空旅行人數創下3月中旬以來新高，使假期旅遊暴增恐導致未來幾周新冠肺炎病例與死亡數再度激增的擔憂升高。

美國運輸安全管理局（Transportation Security Administration）表示，即使新冠肺炎疫情在全美肆虐，上周六仍有多達119萬2881人通過機場安全檢查站。

與前幾年相比，美國的航空旅行量仍然大幅減少，但儘管公衛專家與民選官員今年紛紛就旅行活動與家庭聚會發出警語，在感恩節與聖誕節假期期間，美國的航空旅行仍十分熱絡。

美國國家過敏與傳染病研究所所長佛奇博士（Anthony Fauci）周日表示，聖誕節假期旅行後的影響將開始顯現，這場大流行病可能在未來幾周進一步惡化。「這就是將發生的事，很糟糕、很不幸，但這是可以預見的事」。

根據約翰·霍普金斯大學的統計數據，去年12月是美國這場大流行病死亡與確診數最高的月份，平均每天超過2600人染疫死亡。目前為止已有三個州出現沒有旅行史的人卻感染了傳染性更強的變種新冠病毒株。

美國的新冠肺炎確診數達到另一個悲慘的里程碑，截至新年元旦已經突破2000萬例大關，截至上周三為止，染疫住院人數超過12.5萬人，再創新高記錄，在美國邁入2021年之際發出最嚴厲的警告。上周三美國單日超過3700人染疫死亡，亦創下新高記錄。

(時報資訊)