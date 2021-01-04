美股走揚，台積電美國存託憑證(ADR)微漲0.13%，創歷史新高109.04美元。台積電(2330)上周四收盤創新高530元，今開平盤，盤中再創532元新高價，市值13.79兆元同締新猷。台積電將於下周四(14日)舉行法說會，預期今年第一季將是史上最旺的同期業績表現。

台積電美國存託憑證(ADR)收盤為109.04美元，漲0.14美元，漲幅0.13%，換算每股為台幣621.7元。台積電於2020年封關日收最高為530元，創下歷史新高價。今2021年開紅盤，股價再創新高，也帶領台股再創新高。

台積電法說會將在下周舉行，在蘋果(Apple)處理器出貨暢旺，以及5奈米和7奈米大量出貨，台積電去年第四季營收應可順利達成124億至127億美元的目標，甚至不排除有機會超越目標，將改寫單季營收歷史新高紀錄。台積電2020年營收與獲利可望同創歷史新高，每股純益約近20元。

隨著全球經濟可望好轉，今年半導體產業景氣展望樂觀，台積公司也預告今年上半年將是歷史最佳的上半年，法人預估公司今年業績將再創新高，營收年增上看一成以上。

台積電法人說明會將於1月14日登場，董事長劉德音日前已預告，內部並未看到客戶砍單的現象；不過，供應鏈庫存水位與調整情況仍將是市場關注焦點。

台積電去(2020年)年營運亮眼，預估全年美元營收將創新高、年成長逾三成，今(2021年)年訂單持續強勁。為因應強勁的需求，台積電持續投資先進製程；法人預期，為加速進行3奈米產能建置和2奈米技術研發，台積電今年資本支出將上看200-220億美元，再創歷史新高。台積電表示，將於下周四(14日)法說會中公布2020年資本支出實際金額，以及2021年的資本支出規劃。

(時報資訊)