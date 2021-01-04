上周五因新年假期芝加哥穀物期貨休市一日，截至上周四芝加哥穀物期貨多收揚，其中玉米期貨收盤為近十年來最強勁的一年，因阿根廷限制了出口，加上乾旱天氣繼續威脅南美的收成，使價格升至6年半年的最高價，大豆也邁上了6年半的高點，而小麥在觸及六年高點後收黑，回顧2020年12月份玉米漲16.7%、大豆漲14.8%、小麥漲13.11%，累計近一年大豆漲近40%、玉米漲近25%，小麥漲逾15%。

分析師表示，阿根廷農業部宣布該國將暫停出口玉米的銷售直到2月28日，以確保國內糧食充足的供應，因此拉台玉米走高，引發南美市場因需求強勁以及供應趨緊的威脅，令穀物期貨市場的更多買盤進場。分析師指出，阿根廷和巴西南部的天氣持續令人擔憂，預計在未來兩週的大部分時間裡保持高溫和乾燥。

上周四終場1月大豆漲11.50美分，報1315.25美分，3月小麥跌0.25，報640.50美分，3月玉米漲9.5美分，報484美分，1月黃豆油漲0.66美分，報43.33美分，1月黃豆粉漲2美元，報434.4美元。(商品行情網)

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