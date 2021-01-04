三星（Samsung）正式宣佈，將選在1月14日舉辦線上Galaxy Unpacked發表會。這一場發表會預計在台灣時間1月14日晚上11點舉行，有興趣的朋友都可藉由線上直播在第一時間直擊！

三星以「Welcome to the Everyday Epic」為本次Galaxy Unpacked發表會命名，他們指出行動通訊科技在去年因為人們長期遠距工作，並且以更多時間待在家中而成為焦點。因此加速過渡到行動優先（mobile-first）的世界，讓人們更期待能藉由特定裝置將日常生活轉化為非凡體驗的需求。言下之意，就是表明將要推出全新的行動裝置。外界也預期，本次發表會中Galaxy S21系列將成為主角。

三星確認將在1月14日舉辦線上Galaxy Unpacked發表會。（摘自CNET)

Another Galaxy Unpacked 2021 Teaser



Seems like the Galaxy S21 marketing will be mostly around the cameras and design this time.#UNPACKED2021 #GalaxyS21 #Unpacked #GalaxyUnpacked pic.twitter.com/VN4DKQ3rrv — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) January 1, 2021

目前預計三星會延續去年Galaxy S20系列的策略，推出三款Galaxy S21系列，分別是Galaxy S21、Galaxy S21+、Galaxy S21 Ultra，其中預計Galaxy S21與Galaxy S21+將採用平面螢幕，而Galaxy S21 Ultra則預計採用雙側曲面螢幕。三者都將採用挖孔螢幕的設計來置放前置鏡頭。

雖然三星沒有出現在高通Snaodragon高峰會中，名列第一波採用Snapdrgaon 888處理器的業者，但是預計三星Galaxy S21系列預計仍將延續過往的雙處理器策略，在北美、中國大陸等市場推出採用Snapdrgaon 888處理器的版本；歐洲、印度等市場則是推出採用Exynos 2100處理器的版本。

與過往不同的是，由於產品線的整體規劃，三星預計讓Galaxy S21 Ultra支援S Pen，但是目前曝光的手機設計圖上，機身上並無收納S Pen的插槽，推估三星將會以販售可置放S Pen的特定款式保護殼＋S Pen的方式，來額外銷售，並不會搭配在Galaxy S21 Ultra原裝包裝內，來試試水溫。而這一款裝置也預計採用最高1億畫素的主相機。

規格與特色上，Galaxy S21系列傳出將有5種顏色的機身，包含灰、紫、白、黑、銀色等。至於哪一款Galaxy S21會推出哪些顏色，則要等候台灣三星公布才能算數。而近期有爆料者指出三星預計在Galaxy S21系列中移除microSD卡的設計，這是因為microSD卡的讀寫性能跟內建的UFS閃存相比，有點過於落後。而三星也將延續蘋果（Apple）的策略，在部分市場中不再搭送充電器與耳機，有爆料者指出此策略將適用於英國市場，在台灣是否也是如此，同樣等候台灣三星公布或是新品上市後便將揭曉。

S21 spec sheets say:

memory card reader: "No"



Some markets might still get a charger in the box though, while others don't. — Roland Quandt (@rquandt) December 31, 2020

爆料者指出Galaxy S21系列在英國市場不附充電器與耳機。（摘自Twitter @ishanagarwal24)

除了Galaxy S21系列將會登場之外，根據近期網路新聞，三星也有機會同台發表全新配色的Galaxy Active 2、全新Galaxy Smart Tag藍牙追蹤器，以及全新的Galaxy Buds Pro真無線耳機等新品。

(科技)