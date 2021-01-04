(中央社布拉格3日綜合外電報導)捷克政府為了防止2019冠狀病毒疾病蔓延而訂下限制措施，但示威民眾今天為此在布拉格市中心，用玻璃啤酒杯排成長龍、並在裡面插上點燃的蠟燭以示抗議。

這條啤酒杯排成的長龍，每個玻璃杯之間相距2到3 公尺，一路從政府大樓排到古色古香的老城廣場( Old Town Square)，延綿1公里長。

籌辦這次示威的詹尼西克( Jiri Janecek )告訴法新社說：「我們在這裡，因為我們真的很絕望，在生理上、心理上，這已經是我們所能忍耐的極限了。」

布拉格南部小啤酒廠Maly Janek經理抱怨道，自從2019冠狀病毒疾病(COVID-19)去年3月爆發，政府的政策傷害了這個行業，他的3家餐廳都因此停止營業。

在冷得讓人發抖、霧氣繚繞的下午，抗議民眾點燃蠟燭，並放置在主辦單位提供的啤酒杯中，然後將啤酒杯排放在人行道旁。

有些人拿著捷克國旗，主辦單位甚至擺放一具釘上釘子的棺木，象徵他們的生意就要死去。

抗議民眾穆斯洛娃(Veronika Musilova)告訴法新社說：「我不喜歡這些禁令，這些限制措施侵害了我們的自由，你無法去任何地方，什麼事都做不了，我不喜歡這種日子。」

面對確診病例的另一波高峰，捷克政府在耶誕節前關閉餐廳、夜店和酒吧，減少他們做外帶的機會。

捷克是歐洲聯盟(EU)成員，人口約1070萬人，從去年3月疫情爆發至今，已有74萬人確診，這包括染疫身故的近1萬2000人。

捷克去年10月出現一波染疫高峰，之後便一直努力想要控制疫情但效果有限。

(中央社)