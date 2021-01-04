黎巴嫩紅十字會（Lebanese Red Cross）和軍方表示，黎巴嫩與敘利亞邊界附近一座儲存瓦斯罐的倉庫今天發生爆炸，至少有10 人受傷。

紅十字會表示，已經派遣數支救難隊伍到事發地點赫默（Hermel）地區東部卡瑟村（Al-Qasr），將傷患緊急送醫。

黎巴嫩陸軍一名發言人告訴法新社，大火是由倉庫內瓦斯罐爆炸引起。

法新社報導，赫默地區因有許多地點可以非法越界進入敘利亞，許多走私犯藉此管道搬運各式各樣違禁品越過邊界。

邊界走私是雙向的，但自從敘利亞2011年內戰開始，加上敘利亞面臨國際制裁與經濟危機擴大，從黎巴嫩這邊走私到敘利亞的情況便增多了。

什葉派基本教義運動組織「真主黨」（Hezbollah）常遭黎巴嫩媒體和一些政黨指控，說他們將物品走私到敘利亞危害了黎巴嫩。黎國自從1975-1990年內戰以來即遭受最嚴重經濟危機折磨，而真主黨則是敘利亞政府的主要盟友。

(中央社)