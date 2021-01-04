台灣的糖尿病患者人數已經超過230萬人，盛行率高達約11%。當血糖超標時，全身血管就像泡在糖水裡，可能發炎、硬化、病變，而引發各式各樣的「共病」。高血糖會傷害大血管，使糖尿病患者有較高的機率罹患心肌梗塞、腦中風；高血糖也會影響小血管，使腎臟受損，導致蛋白尿及慢性腎病變，患者解尿時泡泡愈來愈多，最後可能需要洗腎。

由糖尿病所造成眼睛病變不容易被察覺，是很容易被忽略的問題。眼科鍾雨潔醫師表示，糖尿病患者的失明率高達一般人的25倍，且罹患糖尿病二十年以後，視網膜病變的機率會上升到六成至九成；然而根據國民健康訪問調查，有超過五成以上的糖尿病患者沒有規則進行眼底檢查。

黃斑部水腫是最常被忽視的糖尿病共病之一。(圖/照護線上提供)

「很多糖尿病患者都是等到視力模糊、甚至看不見的時候才到眼科求診，」鍾雨潔醫師語重心長地說：「就診時，往往已是很嚴重的黃斑部病變了。」

大家可以使用電腦螢幕做個初步的測試，先遮住一隻眼睛，用另一眼盯著方格圖的中心點，正常狀況下應該會看到筆直線條，倘若看起來線條扭曲、變形、有暗影，便可能是黃斑部病變，要盡快就醫。

黃斑部水腫簡單自我量測。(圖/照護線上提供)

●什麼是黃斑部水腫？

鍾雨潔醫師解釋，「黃斑部」位於視網膜最中央的區域，負責精細的視覺與顏色呈現，是看東西最重要的地方，無論是看書、看人臉、看電視、看手機，都相當仰賴黃斑部的功能。我們的視網膜上有許多血管，若血糖持續超標，會造成微血管病變，漸漸導致視網膜缺氧，而過多的發炎物質、血管內皮生長因子可能讓視網膜出現滲漏、出血、阻塞等問題。由微血管管壁滲漏的液體會使黃斑部腫脹，進而影響視力，稱為「黃斑部水腫」。

「尤其當滲漏的脂肪愈多，光線愈無法穿透，對視力影響更大。」鍾雨潔醫師指出：「所以罹患黃斑部水腫後，患者會發現自己的視力變得模糊，看東西物體的型態變扭曲、縮小、呈現波浪狀，甚至產生黑影。」雖然視力出現變化，但是患者如果只有單眼出現黃斑部水腫，就不一定會立刻感覺到眼睛出狀況，因而延誤了治療時機，導致眼內長出更多新生血管，嚴重危害視力，甚至造成失明。

黃斑部水腫若延誤治療時機，有失明的危險。(圖/照護線上)

●黃斑部水腫怎麼辦？

「早期針對黃斑部水腫的治療主要是以雷射治療為主流。」談到黃斑部水腫的治療方式，鍾雨潔醫師說明：「現在的治療方式已漸漸改成以眼內注射為主，而且有不同的藥物可以選擇。」

用雷射治療黃斑部水腫時，雖然可以阻止視力快速惡化，但雷射會造成疤痕，若施行在黃斑部上，可能對視力有不可逆的負面影響，算是比較不得已的手段，因此逐漸被眼內注射取代。

進行眼內注射時，早期是使用「抗血管新生因子藥物」，來阻止不正常的新生血管增生，並減少微血管的滲漏。施打抗血管新生因子時，前三個月需要一個月打一針。這個藥物可以用來治療老年性、近視性、及其他種類的黃斑部病變，運用範圍廣，但患有心血管疾病的患者較不適用。

黃斑部水腫治療途徑。(圖/照護線上)

近年來研究人員發現糖尿病黃斑部水腫其實也是一種發炎反應，使用類固醇能夠消腫、緩解發炎，因而發展出長效類固醇的眼內注射。由於糖尿病患者常常罹有心血管問題的共病，較不適合施打抗血管新生藥物，這時使用長效類固醇藥物眼內注射相對比較安全。使用長效類固醇眼內注射治療時，每4-6個月打一針，治療間隔較長，患者比較不需要頻繁跑醫院。

「從眼睛打針聽起來很可怕，但其實眼內注射是很快速的一種治療方式，」鍾雨潔醫師談到自己的經驗：「在局部麻醉眼藥水的輔助下，患者只會覺得好像在抽血，被針頭刺一下的感覺，治療很快就結束了。」通常，患者在接受眼內注射的兩星期之後，視力會逐漸改善，模糊感減輕，看得比較清楚。

●血糖達標是最根本的護眼之道

「很多糖尿病患者都會問，是否應該吃葉黃素或保健食品來挽救眼睛，」鍾雨潔醫師表示：「我們都一再強調，控制血糖才是最根本的護眼之道，無法仰賴其他的營養補充品。只有把血糖控制達標，降低糖化血色素的數值，才能減少各種糖尿病帶來的併發症。」

在努力從飲食、運動、藥物三方面來控制血糖的同時，也請記得定期檢查眼睛。根據研究，從診斷糖尿病到出現眼睛小血管病變大約需要五年時間，因此醫師建議罹患第一型糖尿病的患者，在被診斷糖尿病的五年後，要定期做眼睛檢查。

至於人數較多的第二型糖尿病患者，在確診為糖尿病之前，可能已經血糖過高好一段時間。因此第二型糖尿病患者最好在診斷初期，就要到眼科接受眼底檢查。

「有研究認為，在診斷第二型糖尿病初期便接受眼底篩檢，可發現大約有兩成患者已經有不同程度的糖尿病視網膜病變。」鍾雨潔醫師提醒：「之後每年都要做一次眼底篩檢，確保視力健康。」

●貼心小提醒

糖尿病患者因為血糖過高，會面臨諸多健康問題，而在各種糖尿病共病裡，大家最容易忽視的就是視力變化，因此定期去做眼底篩檢的比例最低，經常錯失治療時機。眼睛血管病變基本上是不可逆的，唯有每年規則接受眼底篩檢，才能及早期發現黃斑部水腫，及早利用眼內注射藥物治療控制病情！(編輯梁惠明)

(中時新聞網)