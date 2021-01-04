前台北縣副縣長蔡家福母親蔡李翠雲去年12月20日辭世，享年87歲，今（4）日上午在新北市立殯儀館舉行告別式。由於蔡李女士一生熱心慈善公益，母儀垂範，副總統賴清德、新北市長侯友宜、前台北縣長周錫瑋、前新北市長朱立倫、國民黨主席江啟臣、前立法院長王金平、蘇嘉全等政黨大老均到場悼念。

蔡家福及家屬為延續母親遺愛，在告別式中以母親名義捐贈3輛社福行動專車予新北市政府，由市長侯友宜代為接受，侯友宜則回贈感謝牌，表彰與感念蔡李女士一生無私奉獻，遺愛人間。

新北市長侯友宜（左）回贈感謝牌予蔡家福。（王揚傑攝）

副總統賴清德、新北市長侯友宜、前台北縣長周錫瑋等多位政黨大老到場悼念致哀。（王揚傑攝）

侯友宜致詞時先向悲傷、辛苦的家屬致意，隨後哀傷表示，蔡媽媽長年從事公益慈善，在世時就幫助許多生活艱苦的人，離開時，還特別交代兒孫喪禮一切從簡，把省下來的錢繼續做公益慈善，蔡家福遵照母親的再三囑咐，與新北市社會局研究，如何將母親的大愛化成幫助社會的力量，所以在送別蔡媽媽這個重要的時刻，依從蔡媽媽的遺願，捐贈3輛社福行動專車，為偏鄉的老人家服務，他代表新北市政府用感恩的心情感謝蔡媽媽。

蔡家福表示，母親於去年12月20日安詳辭世，圓滿了87年的人生之旅，雖然家人都感到萬般不捨，但感念母親生平勤儉持家、樂善好施的精神，因此家屬決議節約喪葬事宜，轉而以母親名義捐贈3輛社福行動專車給新北市，希望「慈恩長翠、雲愛人間」。

社會局長張錦麗表示，3輛社福行動專車將提供深坑區公所、文山社福中心等偏區及新莊區公所在地使用，做為服務高齡長者、身心障礙者及弱勢家庭使用，衷心感謝老夫人及家屬。

蔡家福從新莊鎮公所工友基層做起，之後曾任新莊市民代表、新莊市長、台北縣副縣長，國民黨台北縣黨部主委、立法委員及中華奧會全民運動委員會主任委員等要職。

(中時 )