中鋼與旗下中龍鋼鐵2020年12月份出貨（含鋼胚）共計121萬公噸，較規劃目標116.9萬公噸，多4.1萬公噸，其中內銷量為72.1萬公噸，外銷量為48.9萬公噸，且中鋼出貨量（含鋼胚）為86.4萬公噸，中龍為34.6萬公噸。

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(工商 )

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