中鋼2020年12月出貨暢旺 達86.4萬公噸 10:312021/01/04 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼與旗下中龍鋼鐵2020年12月份出貨（含鋼胚）共計121萬公噸，較規劃目標116.9萬公噸，多4.1萬公噸，其中內銷量為72.1萬公噸，外銷量為48.9萬公噸，且中鋼出貨量（含鋼胚）為86.4萬公噸，中龍為34.6萬公噸。 便當店未回收紙餐具 7月開罰 3年勞役期滿 葉素菲10日出監 (工商 ) #中鋼 #萬公噸 #含鋼胚 #出貨暢旺 #中龍鋼鐵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 訊芯大單到手 營運看旺 04:102021/01/04 證券．權證 EPS 5元 佰龍才會啟動IPO 04:102021/01/04 財經要聞 TWS需求續增 瑞昱、原相、鈺太進補 04:102021/01/04 證券．權證 掛牌熱 元月首周連三發 04:102021/01/04 證券．權證 大立光7日法說 法人先喊重返榮耀 04:102021/01/04 財經要聞 49.95萬輛特斯拉去年出貨創新高 04:102021/01/04 全球財經 權證星光大道－兆豐證券 聯發科 今年業績拚新高 04:102021/01/04 證券．權證 2021年生技掀股王大戰 04:102021/01/04 產業．科技 台灣權王－電動車熱 貿聯、胡連拉風 04:102021/01/04 證券．權證 軟硬通吃！面板雙虎衝刺車載 04:102021/01/04 產業．科技 陸開放廢鋼進口 豐興盤價受關注 04:102021/01/04 證券．權證 財經熱門新聞 台股明天不管漲跌 專家：散戶快做一件事 - 財經 美持續受創 諾貝爾經濟獎大師：1種死因非疫苗可救 - 財經 外資看晶圓雙雄 台積續強 聯電有隱憂 - 財經要聞 - 工商時報 2021兩大咖命運 斷言：台積電也變妖 股王會更慘 - 財經 政院版初審 汰舊車減稅 車齡拉長逾10年 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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