台微體(4152)4日宣布,子公司「InspirMed Inc. 」(中文名稱「盈擘醫藥」)已完成增資相關作業程序,由特定人1,500萬美元認購新股,資金已全額到位。該資金將用於開發新冠肺炎新方案TLC19以及嚴重慢性肺部等疾病藥物。

2019年底,新冠肺炎大流行開始蔓延,危害到全世界人民的健康。台微體利用獨家脂質技術,將已證實具有降低新冠肺炎病毒感染及複製能力的藥物包裹,以標靶傳輸方式投與至呼吸道,可望在局部達到有效的抗病毒濃度。該公司開紫的TLC19羥氯喹寧微脂體吸入懸浮劑,目前一期臨床試驗正於台灣及澳洲進行中。

台微體表示,遠在新冠肺炎出現前,該公司就開始進行將其獨家技術平台運用於肺部疾病的計畫。「專有微脂體技術用於發展臨床急需的吸入劑型產品治療急性和慢性嚴重肺部疾病」,也在2019年5月的國際醫學氣霧劑學大會(The International Society for Aerosols in Medicine,ISAM)中亮相。一篇前臨床期、探討慢性肺部疾病藥物—尼達尼布(nintedanib)經由台微體微脂體技術包裹後之加強性效果、名為「Inhalable Liposomal Nintedanib Formulation for Enhanced Treatment of Pulmonary Disease」的科學摘要,獲得ISAM成員青睞,於大會中發表。

惟當時台微體的資金正專注於注射型產品研發,無多餘資金及資源投入新產品的後續研發,吸入劑型產品的開發因而宕延。一直到2020年新冠肺炎大流行,該公司為避免擠壓到現有產品研發所需的資金使用,才決定成立子公司,並將該專門技術移轉至子公司,並引進投資人,以籌措研發所需的資金,加速研發之進程。

台微體總經理葉志鴻表示,新的一年,台微體希望其注射式以及吸入式兩種劑型藥物都能有突出性的發展。

