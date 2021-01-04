楊振昇局長到惠文國小了解乙型受體素簡易試劑檢測操作。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

楊振昇到惠文國小了解食材驗收作業。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

中央今年元旦起開放含萊克多巴胺美豬進口，台中市政府教育局為學生健康把關，已針對營養午餐訂定肉品查驗標準作業流程，並採購乙型受體素簡易試劑，發放給設有午餐廚房的學校，讓學校自主檢驗。教育局長楊振昇4日南屯區惠文國小視察食安監控作業，了解食材驗收作業及乙型受體素簡易試劑檢測操作，嚴格把關校園食安。

楊振昇說，市府訂有校園午餐肉品查驗標準作業流程，並採購乙型受體素簡易試劑發放給設有午餐廚房的學校，讓學校能自主檢驗，並於去年12月舉辦兩場次學校餐飲衛生督導人員講習，宣導台灣豬肉品標示、食材驗收及自主快篩標準作業流程，期望各校人員嚴格把關。

楊振昇指出，市府也訂定強化瘦肉精食安監控執行計畫，動員全市65位校園營養師及358校午餐衛生督導人員加強肉品瘦肉精抽送驗、學校午餐肉品來源標示查核、抽查供應學校的肉品來源，並登載於校園食材登錄平台，建構安全飲食環境。

惠文國小校長李源昇說，校內午餐所使用的豬肉除配合市府政策要求午餐公司提供國產豬肉及其加工品外，學校營養師驗收食材時也確實核對肉品標章，針對肉品數量、品質、鮮度、溫度等情況依序檢查，記錄於驗收紀錄表中，掌握食用豬肉來源，學校也會不定期抽樣篩檢及自主送驗確認是否含有乙型受體素。

教育局強調，市府堅持瘦肉精零檢出，除於自治條例明定學校午餐所用肉品不得檢出乙型受體素，也於去年全面完成午餐契約換約作業，明訂午餐豬肉生鮮食材應全面採用具CAS台灣優良農產品標章、產銷履歷農產品(TAP)標章或國產生鮮豬肉追溯的產品；另豬肉加工品應採用肉品原料來源為國產的產品，違反規定者即依契約罰則並立即終止契約，確保學校師生餐食安全。

(中時 )