英國在上周三批准了阿斯利康(AstraZeneca)/牛津疫苗的使用，但是也拒絕了牛津疫苗的一核心主張，認為先一全劑量，再來半劑量，將會獲得更有效的保護力。

英國根據未公布的數據來進行自己的分析，對於疫苗的最佳劑量的有效性進行評估。

儘管比對手疫苗更便宜、更容易運送，牛津/阿斯利康疫苗在上個月公布的數據顯示，先是全劑量，再來半劑量，將出現90%的有效性，比兩次都全劑量的62%有效性表現更佳。

牛津研究人員表示，這是令人耐人尋味的結果。據了解，導入半劑量是研究人員「失誤」試驗之下產生的意外結果；但先前阿斯利康曾表示，研究試驗中當然會一直調整測試。而牛津疫苗一直未能擺脫外界對於其穩定性的質疑。

英國新冠肺炎顧問團主管Pirmohamed表示，90%的有效性站不住腳；成功率的提高更有可能是因為兩劑注射的時間間隔更長所影響。Pirmohamed在記者會上指出，半劑/全劑雖然有效性高達90%，但兩劑接種的時間間隔更長，這令人產生疑惑。

英國的新冠疫苗專家Lim表示，一個劑量的疫苗接種後，21天後再進行第二劑，有效性為70%。

Pirmohamed指出，如果時間間隔拉長到3個月，阿斯利康疫苗的有效性可以增到80%。

在英國醫藥監管單位揭露疫苗有效性的新細節之後，阿斯利康發言人指出，應該由監管單位去授權疫苗的使用方式；他們將考量各種因素，包括兩種劑量的使用方式之下的可比較免疫反應。

(時報資訊)