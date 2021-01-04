聯發科(2454)在去年第三季一舉超車高通，在行動晶片市占率衝上31%，高通受到中芯事件影響，短線PMIC(電源管理IC)供應恐會受到衝擊，相對於聯發科的供應鏈多為台系廠商，是短線一大優勢，第一季儘管為傳統淡季，但聯發科在5G換機潮等拉貨強勁下，法人預估，第一季營收將季減5%以內，將上演淡季不淡。

聯發科2020年可說是大豐收，整體營運逆勢成長，根據研調機構Counterpoint的資料顯示，聯發科在去年第三季的行動晶片市占率首度超越高通，整體市占率超越3成大關、達31%，相較去年成長5個百分點，反倒是高通的市占率由去年的31%下滑到29%，聯發科之所以一舉超車高通主要受益於大陸、印度等市場的需求快速成長，且因為去年的華為事件，帶動OPPO、vivo、小米等加大拉貨力道欲補上華為空缺下來的市占率；此外，中芯為高通PMIC(電源管理IC)的供應商，故中低階產品出貨也受到影響。

高通因為受到中芯事件影響，短線PMIC供應恐會受到衝擊，相對於聯發科的供應鏈多為台系廠商，故仍有一定空間去操作這部分的市場，據悉，以目前通路訪查結果來看，聯發科在台積電7奈米仍有一定的數量也大於主要的競爭對手高通，後續業績仍可期待，聯發科預估第四季營收為895~973億元，季減少8%至持平，毛利率維持在43.5%上下，若扣除匯率的不利因素及11月出售的外力影響，營收展望為季減3%至季增5%。

展望第一季，儘管工作天數減少，為傳統淡季，但法人預估，聯發科有機會持續上演淡季不淡，第一季營收將季減5%以內。

(時報資訊)