2021年金牛開春，疫苗接種朝群體免疫邁進，國際油價迎新報喜！高盛證估計待原油供需格局因疫苗改善後，12個月內布蘭特原油價格將進一步漲至每桶65美元。今早台股掛牌原油相關ETF包括：元大S&P石油（00642U）、街口布蘭特原油正2（00715L）均呈緩步上揚。

OPEC+折衷決定自2021年1月起僅逐步降低減產力度，日產量小幅提高50萬桶，在眼前因嚴峻疫情而不確定性偏高的總體經濟環境下，謹慎增加供給有望為原油市場帶來更加均衡的復甦。產油國著眼於疫苗問世後將帶動原油需求回升，樂觀看待2021年國際原油市場，小幅降低減產力道是為避免無序增產攪亂一池春水，法人對OPEC+成員國間為退出現行減產計畫所做出的妥協持正面看法，且對OPEC+今年和明年持續平衡市場供需相當有信心。

目前疫苗問世的日程已大幅提前，輝瑞藥廠與莫德納藥廠的兩款疫苗已進入量產階段，然而，大規模人口進行疫苗接種的順利與否將取決於疫苗的保存、運送以及分發，因此，政府機關的行政能力將再度受到考驗。按高盛證預估，美國被視為可能最快達到群體免疫（Herd Immunity）的國家之一，時間點約落在2021年第二季，而其他疫苗資源或行政資源較落後的國家，甚至可能拖到2022年上半年才足以達到群體免疫，有鑑於此，各國原油需求的復甦時程並不一致，但可以確定的是，原油需求將伴隨2021年經濟復甦回升，在人們大規模接種疫苗後，大眾運輸與跨境旅行等交通需求的正常化將大幅提升原油消耗，國際油價呈向上格局。

(時報資訊)