許多人都會利用假日補眠，常常一睡醒都快中午，使得早午餐風氣也越來越盛行，近日有網友討論「早午餐店怎麼越開越多？」甚至同一條街上就不只一家，不料有內行人點出暗黑真相，並奉勸大家「別傻了」！

原PO在PTT發文指出，同一條街上，半年內就新開了三、四家早午餐店，再加上原本的早餐店，變成有五家以上，而且很多都是年輕人在經營，不禁令他好奇真有這麼好賺嗎？因此想詢問大家，有沒有年輕人開早午餐店的八卦？

貼文一出引起網友討論，紛紛回應「早餐店選對地方肯做就會賺」、「現在都走網美風，拍照美就好，管你食物好不好吃」、「還有咖啡廳，不知道開什麼意思的」、「飲料店更多，一條街有十間都不用太意外」、「真的有夠可怕，一間接著一間開」。

有內行網友指出「開對地方基本上穩賺」，因為單一個漢堡可以賣80元，但若是把麵包、漢堡肉、生菜都分開擺盤，擺得美美的，可能就賣230元；火腿跟蛋分開放也可以翻倍賣；還有早餐店的鐵板麵，隨便再加個什麼生菜，就從50元變250元，大嘆「利潤這麼高幹嘛不開？」，並奉勸傻傻買單的人「真的別這麼傻」。

民眾瘋早午餐 假日熱賣排長龍

(中時新聞網)