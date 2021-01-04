萊豬來台第一天 民憂混淆譙蔡政府混蛋

含有萊克多巴胺的美豬於元旦可入台，行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中4日上午一同前往八里港視察「進口豬肉通關作業」，蘇貞昌受訪表示，「不是來看萊豬！」他是來看相關的整備、檢驗程序，台灣以貿易立國，貨物要賣出去，也不得不接受人家的貨要賣進來。

蘇貞昌、陳時中和經濟部長王美花、政委鄧振中等人今天上午大陣仗到八里港視察進口豬肉通關作業，面對媒體提問，視察目地？預計投入多少經費在檢驗萊豬？業者有說檢驗恐讓成本增加，該如何應對？蘇貞昌回應，政府以符合國際標準、科學證據檢驗豬肉，雖然進口廠商業者說不會進口含萊豬，也會自主標示。

蘇貞昌說，政府為了民眾健康為民眾把關，今天就是來台北港由財政部關務署、衛福部食藥署，還有經濟部的批號，相關檢驗程序都做好萬全的準備，豬肉都有相關標示跟著貨物走，民眾放心政府把關。

蘇貞昌說，政府提供每日「豬肉儀錶板」網路資訊，每天上午11點各部會會登入所有進口豬肉的資訊，含肉品進口重量、萊克多巴胺檢出的劑量、豬肉下游廠家的流向等，讓民眾一目了然。

(中時 )