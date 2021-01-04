2大2小參加婚禮紅包究竟要包多少？一名男網友發文抱怨，他的一名女性友人訂婚時，有事無法參加，但有包3600紅包，後來帶了妻子與2個小孩參加婚宴，再補包2000元，加起來一共包了5600元，沒想到這名女性友事後卻以「按人頭計費」為由，要他再補匯4000元，讓他當場傻眼，網友看見此文怒批：「哪有算人頭的」。

原PO在「爆廢1公社」發文表示，自己之前離婚的時候，該名女性友人給予很多援助，兩人一直保持良好關係，後來該名女性友人辦訂婚宴，因為他有事無法出席，但還是包了3600紅包到場。後來這名女性友人舉辦婚宴，原PO就帶了妻子與2個小孩出席，由於擔心女性友人婚宴會虧錢，所有又補包了2000元，加上先前訂婚宴包的3600元，總共包了5600元。

原PO以為包5600元已經不失禮，沒想到婚禮結束後，女性友人卻跟他說包太少，要再匯給她4000元，詢問原因，對方竟說「按人頭計費，每人1500元，當天總共2大2小參加，總計是6000元，扣除紅包2000元，還要再匯4000元」。

原PO氣憤表示，婚宴當天是男方主場，他是受到女方哥哥邀請才參加，怎料被說成「自己跑去蹭飯吃的」，而且先前包3600元道賀的美意，也被女方說成「你自己不來是你的事」。網友後紛紛痛罵「哪有算人頭收費的？第一次聽到，長知識了」、「現在這社會怎麼越來越多誇張事」、「可以跟他說，下次結婚再補」、「這種的開口要的可以不用往來了！」

(中時新聞網)