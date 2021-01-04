勞動基金4日公告2020年前11月收益數轉正1,983.5億元，收益率為4.62％，等於是11月單月收益衝上2,402.3億元，若加計國保基金，則前11月收益更達2,192.1億元。

整體勞動基金截至2020年11月底止規模為4兆5,123億元，其中，新制勞退基金規模為2兆6,885億元，舊制勞退基金規模為8,948億元，勞保基金規模為7,677億元，就保基金規模為1,368億元，職災保護專款規模為110億元，積欠工資墊償基金規模為135億元。

勞動基金指數，受到疫苗研發進度激勵金融市場回溫，2020年截至11月底止，整體勞動基金評價後收益數為1,983.5億元，收益率 4.62％。新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為4.23％、5.41％、5.82％、0.72％、0.74％及3.89％。

另受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為4,065億元，收益數為208.6億元，收益率為5.74％。

勞動基金表示，11月份歐美地區為抑制疫情，再度啟動管制措施，部分經濟活動力 受限，然而在美國選舉不確定因素底定、疫苗進展好消息帶動下，全球金融市場呈現震盪走高。MSCI全球、亞太、新興市場、台灣加權股價指數、巴克萊全球綜合債券指數及道瓊基礎建設指數，11月單月表現分別為12.33％、9.10％、9.71％、9.38％、1.82％及9.24％，累計2020年表現分別為11.10％、14.81％、10.25％、14.38％、7.75％及-6.77％。

勞動基金指出，展望未來，歐洲央行（ECB）於去（2020）年12月10日決議維持政策利率不變，但加碼量化寬鬆（QE）規模5,000億歐元，購債期限至少到2022年3月底， 並繼續透過再融資操作，提供充裕的流動性，同時表示疫情可能引發更嚴重的經濟挑戰，將2021年經濟成長率由原先預估的5％下修至3.9％。

美國聯準會（Fed）2020年12月16日的利率決策會議決定，基準利率維持在0～0.25％及資產購買規模不變，但是上修今年的經濟成長率預估值，從9月份預估的衰退3.7％上修至衰退2.4％，明年則由增長4％上修至增長4.2％，同時表示經濟發展將很大程度取決於新冠病毒的傳播方式，未來幾個月經濟前景仍非常不確定，貨幣政策將持續保持寬鬆。

而我國財政部在2020年12月7日公布11月出口值為319.9億美元，較10月減少0.8％，為歷年單月次高，累計前11月出口值為3,122.9億美元，年增率4.2％。展望未來，預計第4季，隨著各項新興應用與電子新品備貨之需，加上歐美與中國大陸節慶採購旺季，我國出口可望延續第3季之復甦向上態勢。

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