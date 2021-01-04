NBA至今沒有規定硬性薪資上限，因此出現很多撒錢撐高戰力的球隊，以及更多當了冤大頭的老闆。美媒HoopsHype作家整理出史上最爛的豪華球隊，堂堂登上第一名的是2007-08球季的邁阿密熱火。

該季的熱火團薪7476萬美元，算上通膨相當於今日的9191萬美元(約台幣25.8億)，豪華稅門檻則為5563萬美元。熱火薪資高居全聯盟第5，戰績卻是悲慘的15勝67敗(追平隊史最差)，亦是當年唯一不到20勝的球隊。同時他們還是2006年的冠軍球隊。

最高薪的是馬里安(Shawn Marion)的1644萬美元，他季中才從太陽隊被賣過來，熱火藉此送出了2000萬美元的中鋒俠客歐尼爾(Shaquille O'Neal)。該季是一場大災難，老將莫寧(Alonzo Mourning)開季打了20多場，因膝傷提前報廢，隔年宣布退休。年薪1304萬美元的主力球星韋德(Dwyane Wade)亦被膝傷困擾影響表現。

奪冠成員安東尼沃克(Antoine Walker)開季前被賣到灰狼，那時候灰狼亦是有名又貴又爛的球隊，該季失去了「狼王」賈奈特(Kevin Garnett)，再跌到22勝60敗。熱火不堪回首的這個球季也讓名帥萊里(Pat Riley)的總教練生涯跟著謝幕，至今都由史波斯查(Erik Spoelstra)掌兵。

(中時新聞網)