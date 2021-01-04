國民黨台北市議員鍾沛君因媽媽、阿姨都因肺腺癌過世，自己因檢查發現「右肺異常增生變化」，醫生建議立刻動刀，排定今（4）日進行肺部手術。其實，台北市長柯文哲夫人陳佩琪、前副總統陳建仁也曾罹患肺腺癌；陳佩琪為徹底剷除腫瘤，切除20%的右肺葉；陳建仁則因發現得早，切除左、右肺各0.9公分和0.4公分癌灶，僅住院4天，不需進行化學與標靶治療。

鍾沛君在臉書表示，從診斷出爐到2021年1月4日排定手術日，35天，旁人覺得她瘦了一圈，但自己不露情緒，要以更快速度完成手邊該做，以及計劃做的種種，也希望讓孩子深信，「媽媽」就是無所不知、無所不能，永遠不會倒下，並喊話「如果，1月7日，你看到了一篇新的文章，那就是我在全新人生，寫下的，關於重生」。

台北市議員鍾沛君「右肺異常增生變化」，急動手術。（取自鍾沛君臉書）

2015年，傳可能是民進黨總統參選人蔡英文副手的中央研究院副院長陳建仁，自爆罹患肺腺癌。據當時《聯合報》報導，陳建仁並無抽菸習慣，幸好定期健檢，才能及早發現並治療。陳建仁在台大醫院切除左、右肺各0.9公分和0.4公分癌灶，住院4天，不需化學與標靶治療，已痊癒。

同樣也不抽菸的陳佩琪，2010年一次例行健康檢查，意外發現肺腺癌第一期，至今仍不解為何會罹癌。她接受《康健》雜誌專訪時表示，報告顯示右肺有一個0.7-0.8公分的白點，為了徹底剷除腫瘤，右肺葉被切除了20%，雖然自己是醫生，也會焦慮害怕，當時柯文哲還故作輕鬆安慰她，「你有一個最厲害的重症專家陪在身旁，放心吧！」

陳佩琪也提醒，抽菸、有家族史與在高空污環境裡生活或工作的高危險群，應把低劑量電腦斷層列入自費健檢項目中。

(中時新聞網)