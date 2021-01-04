監察院原定25日舉辦歲末餐會，因疫情升溫，監察院上午通知，將取消辦理。不過，2月2日監察院90周年院慶，目前確定保留「靜態展」部分，至於其他院慶規劃，尚待監察院長陳菊拍板。

監察院祕書長朱富美表示，監察院的院慶與歲末餐會不同，院慶可有各種活動，也不是只有一天，如果是辦理餐會，一起吃飯可能有幾十桌，但院慶性質不同，目前確定2月2日至少可以有靜態展。

她說，監察院長陳菊已指示防疫優先，所以在避免群聚的情況下，院慶已進行多少態樣的沙盤推演，基本上，監察院希望院慶能彰顯監察院的特殊性，及職權行使部分， 至於是否改採視訊等方式辦理，尚需討論。

因疫情考量，行政院長蘇貞昌上午證實，政院尾牙大型聚餐取消，改由各單位舉辦小型餐會。監察院上午也通知媒體，原訂1月25日(星期一)辦理今年度歲末餐會，因近日嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情升溫，考量歲末餐會為群聚用餐，無法保持適當距離及戴口罩，因此取消辦理。

(中時 )