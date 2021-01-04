博晟生醫（6733）4日宣佈，其「一次性手術自體軟骨修復技術」首發產品，已由臺中榮民總醫院完成臺中衛生局核價程序並取得自費價格。未來博晟將透過經銷商出貨至醫院，完成醫院採購程序後，民眾即可在臺中各大合作醫療院所接受治療！

即將於本月下旬掛牌上櫃的博晟，是以開發三類骨材為核心的公司，旗下擁有專注軟骨的「兩相軟骨修復植技術（BiCRI）」與硬骨的「骨生長因子（OIF）」兩大再生技術平台，此次取得自費價格之產品即為BiCRI平台之首發產品。該技術源自於工研院和臺大醫院的合作開發案，並透過團隊與臺中榮民總醫院、臺大醫學院附設醫院、雙和醫院、長庚醫院林口分院及中國醫藥大學附設醫院等重點醫療據點的積極推動，快速完成三期臨床試驗並獲得TFDA上市許可，成為國內第一個自主研發的再生醫學上市產品。

董事長陳德禮表示，博晟『一次性手術自體軟骨修復技術』產品獲得自費價格核價，不僅為公司營運注入強心針、即將產生銷售現金流，同時也見證業界與醫學研究中心緊密合作，共同催生臺灣自主研發再生醫學產品上市的歷程，創下產業另一個里程碑。

根據衛生福利部統計，國人膝關節退化盛行率約15％，等同於每6.5個人中就有1人飽受膝關節疼痛之苦。膝蓋疼痛大多來自於軟骨受損所引起的不適，而導致膝軟骨受損的原因多元如：先天性受損、退化、運動傷害、外力傷害、半月板磨損或韌帶損傷。發生局部的軟骨損傷時，建議早期治療，若嚴重到影響生活及行動力，演變成退化性關節炎時，則可能需要接受人工膝關節置換之大型手術。

臺中榮民總醫院於上週四（12/31）舉辦「一次性自體軟骨修補技術」成果發表會，骨科部運動醫學科陳超平主任說明，「一次性手術自體軟骨修復技術」已完成樞紐性臨床試驗數據分析並於去（2020）年4月取得上市許可，且臨床上只需一次手術，手術相對方便。經過五年臨床研究追蹤，顯示比骨髓刺激術在高強度運動能力表現上具顯著優勢，能有效讓病患恢復運動功能。

陳超平進一步表示，「一次性手術自體軟骨修復技術」擷取病患少量非應力區的自體軟骨，經切碎、特殊處理後，以微創手術植入關節軟骨損傷處，形成再生軟骨組織來修復軟骨缺損，不僅傷口小，手術約40分鐘可完成。

(工商 )