豐興（2015）4日開出本週內銷盤價，全面調漲廢鋼、鋼筋及型鋼產品價格，其中廢鋼每公噸漲300，鋼筋每公噸漲400，型鋼每公噸漲1,000元，漲幅約2.75％～4.38％。

豐興調漲價格後，廢鋼每公噸收購牌價為11,200元，鋼筋每公噸牌價為19,900元，型鋼每公噸牌價為23,800元。

(工商 )