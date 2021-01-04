豐興調漲本週盤價 每公噸漲300～1,000元 10:512021/01/04 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豐興（2015）4日開出本週內銷盤價，全面調漲廢鋼、鋼筋及型鋼產品價格，其中廢鋼每公噸漲300，鋼筋每公噸漲400，型鋼每公噸漲1,000元，漲幅約2.75％～4.38％。 豐興調漲價格後，廢鋼每公噸收購牌價為11,200元，鋼筋每公噸牌價為19,900元，型鋼每公噸牌價為23,800元。 東北亞線貨櫃 元月漲1.5倍 中鼎獲滙豐銀行2,000萬美元 SLL額度 (工商 ) #豐興 #型鋼 #豐興調漲 #本週 #每公噸漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸開放廢鋼進口 豐興盤價受關注 04:102021/01/04 證券．權證 權證星光大道－兆豐證券 聯發科 今年業績拚新高 04:102021/01/04 證券．權證 股價指數期貨贏家專欄－台股驚驚漲 分批布局勿追價 04:102021/01/04 證券．權證 1分鐘讀財經》央行上調防線 台幣兌美元27字頭成定局 08:132021/01/04 財經 合興森林愛情園區 情侶快來打卡 04:102021/01/04 地方新聞 《商情》市場態度樂觀 紐約棉花創近10年最佳年度漲幅 10:172021/01/04 財經 企業避匯損 美元聯貸案噴發 04:102021/01/04 財經要聞 《鋼鐵股》豐興鋼筋連7漲 型鋼補漲1000元 10:512021/01/04 財經 掛牌熱 元月首周連三發 04:102021/01/04 證券．權證 拍賣豬價早漲 春節前恐再貴一波 04:102021/01/03 焦點要聞 億光 漲價題材加持 04:102021/01/03 證券．權證 財經熱門新聞 台股明天不管漲跌 專家：散戶快做一件事 - 財經 東北亞線貨櫃 元月漲1.5倍 - 財經要聞 - 工商時報 外資看晶圓雙雄 台積續強 聯電有隱憂 - 財經要聞 - 工商時報 政院版初審 汰舊車減稅 車齡拉長逾10年 - 財經要聞 - 工商時報 2021兩大咖命運 斷言：台積電也變妖 股王會更慘 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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