漢達生技（6620）4日宣布，已與國外公司簽訂戒菸輔助劑HND-032製造暨經銷合約，三方將合作搶攻美國市場，漢達除了有簽約金挹注外，未來也有可觀的銷售分潤。

總經理陳俊良表示，HND-032是高門檻的學名藥，該藥的製造暨經銷合約是由漢達重要子公司Handa Pharmaceuticals, LLC、P公司及R公司三方共同簽訂。

HND-032是由漢達獨立完成製劑處方開發，於2020年4月向美國FDA提送學名藥藥證申請（ANDA），待取得美國藥證後，將由P公司進行商業量產，R公司則負責於美國市場銷售藥品。

依據該合約，漢達將獲得簽約金及在授權市場擁有可觀比例的產品銷售分潤，R公司將負責經銷市場所有商業化成本。

漢達生技創辦人暨董事長劉芳宇表示，P公司擁有美國FDA查廠，用以確認其所生產之藥物以及軟體、硬體設備符合國際cGMP規範；R公司在藥物經銷方面擁有完整資源配置及堅強團隊，得力於R公司的商業平台，漢達對HND-032未來在美國市場的銷售深具信心。

(工商 )