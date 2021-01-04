美國聯邦政府新冠疫苗計畫負責人周日表示，衛生官員正在考慮一個想法，為主要群體施打一半劑量的莫德納（Moderna）疫苗，以加快疫苖接種的普及。

「神速行動」（Operation Warp Speed）計畫負責人斯勞伊（Moncef Slaoui）接受媒體訪問時表示，加快新冠肺炎疫苖接種的一種方法，是向某些個人提供兩劑、但劑量減半的莫德納疫苗。「我們知道就莫德納疫苗而言，為18至55歲的群體提供一半劑量—兩劑、但劑量減半的疫苖，將實現以我們現有劑量為兩倍的人進行接種的目標，我們知道它所產生的免疫反應與100微克劑量的疫苖相同」。

斯勞伊表示，疫苖接種任務小組正在與莫德納及美國食品藥品監督管理局（FDA）討論這個加快接種劑量減半疫苖的想法，但最終仍將取決於食藥局。

斯勞伊的說法是為了回答為什麼美國現在不採用注射所有可用疫苗的策略，雖然這些獲准的疫苗需要注射第二劑才能完全有效。英國已經採行這樣的接種方法，認為疫苖會繼續生產，未來仍可以進行第二輪注射。

斯勞伊表示，他認為做出一項未獲試驗數據支持的決定是錯誤之舉。白宮首席醫學顧問佛奇（Anthony Fauci）周日接受媒體訪問時，也發表類似的評論，稱該接種策略「有違科學」，也無法解決美國普及疫苖接種所面臨的問題。

佛奇表示，那是如果沒有足夠疫苗，且有很多人排隊等待接種疫苗的做法，但這不是美國現在面臨的問題，我們有疫苗，我們要做的是把疫苖注入人們的手臂。

美國食藥局與莫德納公司尚未對此發表評論。

(時報資訊)