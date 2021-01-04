天鈺(4961)2021年營運樂觀，包括PMIC(電源管理IC)、電子標籤等持續成長外，還會有新品入列，持續為營運注入貢獻，天鈺今2021年首個交易日即獲多頭進駐，股價數度攻上漲停135元，再創天價，近期融券也持續增加中。

天鈺去年第四季可望在大尺寸出Total Solution(DDI+T-Con+PMIC)、小DDI價格調漲、ESL的需求等，所有產品線的需求都不錯，營運表現不差。

展望今年，天鈺PMIC成長率會比往年成長外，電子標籤預估會超過2億片，大部分會是三色，黑白或全彩的比較少，整體市占持續提升，還有AMOLED智慧手環及手錶預計最快在本季出貨，此外，Mini LED被動式產品、手機產品則有機為在今年第四季出貨。

就長線趨勢來看，彩色電子紙有機會扮演新動能，元太用ACEP技術，材料革新後翻頁速度變快，驅動IC也要升級，目前還在開發尚未上市，但彩色電子紙在未來教育市場可以期待，有機會是現在黑白需求的數倍，也會往大尺寸靠，但還是要看元太的進度跟客戶策略。以上游半導體產能來說，目前夏普的產能多數給天鈺用，8吋產能還沒有全滿，天鈺也會在其他幾家代工廠，包括聯電(2303)、世界(5347)、旺宏(2337)、合肥晶合等，持續優化產品投片的組合。

(時報資訊)