根據統計，由於全球對電動汽車的需求有增無減，韓國三大電動車電池製造商可望因此沾光，預計對各自第4季財報將有大大加分效果。

這三大韓國電動車電池業者，分別是樂金能源解決公司(LG Energy Solutions Ltd.), SK創新公司(SK Innovation Co.)以及三星SDI公司。

市場消息傳出，韓國三家大電池商在10月至12月的第四季，業績將出現好消息。這也要歸功於傳統汽車被詬病不環保，汽車製造商在未來生產比例上，陸續提高使用電池供應電力的車款所致。

韓國這三家電池公司，計劃在本月底會陸續公佈各自第四季與2020年財報。

據悉，三星SDI第四季財報預估最為出色。韓國券商預測，其營業利益可能從2019年的兩百億韓元，像坐火箭升空一樣，飆升15倍至約三千億韓元，約2.75億美元。

樂金能源解決方案，可望公佈第四季的營業利益達2700億韓元好消息。這家公司專事生產電池相關產品，2020九月才剛韓國最大化學商樂金化學(LG Chem)分割出來的。

不過，至於規模最小的SK創新可能不會在第四季出現轉虧為盈，但由於電池需求推動力強勁，SK創新虧損的狀況可能出現明顯改善。市場預計，第四季本業虧損，將較2019賠掉近四千八百億韓元，巨幅縮小至只賠一千兩百多億韓元左右。

市調機構SNE Research數據，2020年的前11月，以上三家韓國電池公司，在全球汽車電池市場的市佔率為34%，較2019年同期的17%，大幅增加一倍。

(時報資訊)