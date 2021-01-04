鴻海(2317)今（4）日舉行「鴻海研究院」揭牌儀式及人事布達，董事長劉揚偉表示，研究院以界於學術研究及產品研發間的定位聚焦技術研發，不受市場因素影響，團隊規模估約200多人，並希望當中75％能自外部延攬，透過新血加入激發不同想法。

劉揚偉指出，鴻海過去即非常強調研發，原先由各事業群負責。但做生意就像打仗、狀況變幻無常，常必須不斷向市場靠攏，致使原先投入資源被迫中斷。這也使得過去與台灣及美國大專院校合作，常使合作單位感到鴻海合作「有一波沒一波」的原因。

劉揚偉表示，在接掌鴻海營運後，便不斷思索如何將集團研發做得更有效率，成立鴻海研究院就是其中一個方案，讓事業群專注於產品研發，將技術研發提升到研究院負責，研究院專注研發，不受到市場因素影響。

對於鴻海研究院的定位，劉揚偉指出界於學術研究及產品研發之間。主因過去國家級研究單位相關技術，在落地成為產品時往往都會遇到問題，希望成立鴻海研究院來解決此問題，鎖定5年加減2年期間的技術研發，7、8年以上者仍交給國家級研究院進行。

對於成立迄今半年多才揭牌，劉揚偉指出主要是要找好的人才、花時間找對的人，光尋覓執行長便花費許多時間，且這些人選也需要時間考慮選擇放下手邊既有成果、轉而接受挑戰，如量子計算研究所長謝明修便是自澳洲舉家搬回台灣。

對於鴻海研究所的規模，劉揚偉預估約200多人、不希望太多，盼維持小規模來減少失真，才會發揮最大效應。其中，希望來自集團內部人員的比重不要超過一半、約25％即可，與集團內部做好溝通管道，75％希望自外部延攬，認為有新血加入才能激發不同想法。

劉揚偉認為，投入部份以場地最有價值，代表集團投入決心很大，沒有好的設備絕對做不出好的成果，但與客戶價值無關的投資則會減少。他表示，研究所不會有產品，而是開發可應用於產品的技術，如何應用於產品則是事業群負責。

(時報資訊)