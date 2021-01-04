國際廢鋼原料價格續漲，豐興(2015)本周鋼筋持續調漲。公司宣布，廢鋼收購價每公噸再漲300元，本周鋼筋也繼漲400元。廢鋼、鋼筋均為連續第七周上漲。型鋼也強勢補漲，每噸基價上漲1,000元。

國際原料行情續穩在高檔，美國貨櫃廢鋼報價持平在每公噸450美元，日本2H廢鋼報價也持穩於460美元。澳洲鐵礦砂由每公噸166.5美元下跌至159.2美元。

回顧上周，國際廢鋼原料價格飆漲，豐興上周續漲，廢鋼收購價每公噸再漲600元，鋼筋也繼漲900元。廢鋼、鋼筋均為連續第六周上漲，主要隨著國際原料行情續漲，美國貨櫃廢鋼報價大漲45美元至每公噸450元。

回顧去年12月，國際原料行情持續大漲，12月累計大漲逾百美元；隨著原料價格攀高，豐興今日再開高盤，鋼筋為連續第七周調漲。

豐興本周廢鋼、鋼筋均為連續第七周上漲；廢鋼收購價每公噸再漲300元，至每公噸1.12萬元。本周鋼筋也繼漲400元，至每噸1.99萬元。型鋼產品大漲1000元，為每公噸2萬3800元。

國際原料行情於去年末持續大漲，美國貨櫃廢鋼報價2020年12月累漲逾百美元，大漲約133美元。豐興近四周鋼筋累計漲價3200元，逐步反應成本，並跟上南部鋼廠的漲幅。若從11月23日起算，隨著國際廢鋼原料價格一路上漲，累計漲了逾135美元，為反應成本，豐興鋼筋連續第七周上漲，已累計調漲4000元。

(時報資訊)