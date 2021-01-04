去年9月底被白襪隊釋出的34歲資深左投手狄威勒（Ross Detwiler），據《大聯盟官網》報導，馬林魚隊已用1年合約簽下他，價碼85萬美元，且依據出賽場數，最多有10萬美元激勵獎金。

狄威勒曾經是王建民在國民隊時期的隊友，也是爭取第5號先發輪值的勁敵；去年則待在白襪隊牛棚，原本表現不錯，前18.1局的自責分率僅1.47，但9月下旬最後一次出賽僅投1.1局就丟掉4分，於是被球隊踢出。

去年狄威勒出賽16場投19.1局，戰績1勝1敗1中繼、自責分率3.20，帳面上的數字還不算難看，因此獲得馬林魚隊青睞，拿到1紙短約，至少今年還可上場投球。

此外，馬林魚也和前印地安人隊31歲資深捕手萊昂（Sandy Leon）簽下小聯盟合約，並邀請他參加大聯盟春訓。萊昂去年在印地安人出賽25場，打擊率1成36、全壘打2支、打點4分，表現平平。他是在2012年升上大聯盟，待過國民、紅襪、印地安人隊，馬林魚是其生涯第4支球隊。

(中時 )