日本又一男星確診！傑尼斯男團「關8」成員橫山裕，因出現喉嚨疼痛症狀，且發燒到ˇ38度，檢測後確認染新冠肺炎，而2位經紀人也都是陽性，所幸其他4名成員成員檢測結果是陰性。

去年9月「關8」成員大倉忠義率先確診，沒想到現又有第2位成員染疫，橫山裕3日上午發燒到38度，且出現喉嚨疼痛症狀，經檢測後確定中鏢，公司也緊急安排其他人篩檢，結果2位經紀人也被傳染，呈現陽性反應。

「關8」才出席日本跨年盛會《紅白歌唱大賽》。(圖／翻攝自日網)

而他5天前才出席日本跨年盛會《紅白歌唱大賽》，當時參與的還有不少大咖歌手，如福山雅治、米希亞、動漫歌姬LiSA等，還有參加自家跨年演唱會，接觸不少藝人，疫情是否擴大，也備受外界關注。

其實，去年下半年開始，傑尼斯就不斷傳出疫情，「NEWS」加藤成亮、小山慶一郎、「Hey!Say!JUMP」伊野尾慧等都曾確診，經紀公司多次消毒，仍無法阻止旗下藝人中鏢。

(中時新聞網)