香港女神張柏芝擁有中英混血血統，當年正是因精緻美麗容貌被發掘，18歲就出道並順利走紅，2018年她被爆秘產一子「小王子」Marcus，然而生父至今是個謎，日前她出席商演活動，又被指身材發福，微凸的小腹看起來疑似有喜，又再傳出懷孕消息，對此，張柏芝也親自回應了。

張柏芝近日出席商演活動獻唱，然而一開口就讓人傻眼，先是對嘴還沒有對準，接著開始真唱，聲音卻十分沙啞，不但忘詞、走音還搶拍，連高音都上不去，還一度大破音，整場表演慘不忍睹，中間還咳了幾聲，身體狀況似乎不是很好，網路上頓時掀起熱烈討論，猜測張柏芝的情況。

不僅如此，張柏芝日前直播時穿著寬鬆大衣，只有上半身入鏡，鏡頭晃動時卻能清楚看到，張柏芝的小腹微凸，身上的披肩疑似是為了遮住肚子，加上過去她曾透露「一直想生孩子」，立刻遭懷疑是否懷上第四胎，由於謠言越傳越兇，張柏芝也只好親自解釋，其實自己就是已經老了，跟懷孕無關。

張柏芝直播時不小心露出小腹。（圖／翻攝自張柏芝IG）

張柏芝坦承，她已經生了3個孩子，記憶力理所當然變差，而身材發福純粹就是指是因為身體狀態老了，新陳代謝也變差，承認如今的自己已經不是最佳狀態，「我只是一個張柏芝，我不再年輕，比起鏡頭前的閃耀，我更在意自己是否笑得真實、活得自在。」

(中時新聞網)