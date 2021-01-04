正如專家所說的，進入秋冬後，新冠肺炎在世界各地再掀起新一波疫情，加上英國等地的變種病毒株，新疫情來勢洶洶，日本也不例外。

東京新冠肺炎疫情嚴峻，日媒報導，日本首相菅義偉有意於9日凌晨0時起，宣布首都圈進入緊急狀態。

據ANN與NHK等日本媒體4日報導，由於日本疫情加劇，首相菅義偉正朝周內發布首都圈緊急「緊急事態宣言」的方向檢討。而內容是從9日0時起，發布首都圏一都三縣，也就是東京都、神奈川縣，千葉縣與埼玉縣的緊急事態宣言。

消息人士透露，日本政府預定8日召開針對修正基本防疫方針的諮詢會議，同時在當天傍晚發表首都圏緊急事態宣言，並從9日0時開始生效。

路透社報導，12月31日，日本單日新增新冠確診病例刷新紀錄，新增4,520人確診，迫使首都圈尋求中央宣布進入緊急事態。3日日本全國新增病例中，一半以上來自東京、神奈川、千葉及埼玉。

共同社指出，宣布進入緊急事態將賦予各地方首長法律基礎，讓他們能要求各地居民待在家中，同時也能採取更強硬的措施應對疫情，例如強制徵用醫療設備、食物，為了緊急醫療設施徵收私人土地等。

不過日本的緊急事態宣言並不像其他國家那樣，提供政府祭出旅行限制、或是針對離開住所的違規民眾開罰的依據。

為了遏止疫情，東京都、神奈川縣、千葉縣及埼玉縣也計畫自本周開始，共同要求餐廳將營業截止時間提前至晚間8時。

(中時新聞網)