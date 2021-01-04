疫情指揮中心使用「天網」，逮到自主健康管理者違規跑去參加演場會違規民眾，桃園市長鄭文燦表示，天網涉及個人隱私的資料，應在疫情後透過公正第3方銷毀，行政院長蘇貞昌4日回應，台灣過去一年非常有效果，也未侵犯隱私。

蘇貞昌說，政府使用天網，從來不是要了解民眾私訊內容，或者去查哪個人的通訊，而是基於維護2300萬人的健康，對於極少數高危險群的個案，政府基於保護2,300萬人的健康，有整套的防疫SOP，所以用各種方法來了解危險群的個人有沒有違反規定。

蘇貞昌表示，若違反規定會立即查察、立即制止，也是保護國人的健康，這個不會侵害個人的隱私，政府也沒有要去探查任何個人的這些資訊，只是要掌握、保護國人健康，所以是根據整套防疫需求所做的SOP，過去一年多來，台灣防疫非常有效果，也從未侵犯任何個人隱私。

衛福部長陳時中則補充，天網的所有資料、在防疫裡面所蒐集到防疫的資料，相關的個人資訊都在蒐集後28天就要銷毀。

(中時 )