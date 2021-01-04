疫情再起，政府是否舉辦尾牙引人關注，行政院長蘇貞昌4日面對媒體詢問政院是否舉辦尾牙，蘇貞昌回應，基於慰勞集體員工整年的辛苦，同意自行舉辦小型餐宴。

蘇貞昌說，外國因為肺炎再起，形勢嚴峻，台灣去年底也有本土病例發生，台灣因此嚴謹以對，對於聚餐不能戴口罩令人較擔心因此大型聚集餐宴不辦，但是各機關的小型餐宴，基於慰勞集體員工整年辛苦，政院同意自行辦理。

(中時 )