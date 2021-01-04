疫情再起 政院是否辦尾牙？蘇：可自行舉辦小型餐宴 11:062021/01/04 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情再起 政院是否辦尾牙？蘇：可自行舉辦小型餐宴（陳怡誠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情再起，政府是否舉辦尾牙引人關注，行政院長蘇貞昌4日面對媒體詢問政院是否舉辦尾牙，蘇貞昌回應，基於慰勞集體員工整年的辛苦，同意自行舉辦小型餐宴。 蘇貞昌說，外國因為肺炎再起，形勢嚴峻，台灣去年底也有本土病例發生，台灣因此嚴謹以對，對於聚餐不能戴口罩令人較擔心因此大型聚集餐宴不辦，但是各機關的小型餐宴，基於慰勞集體員工整年辛苦，政院同意自行辦理。 地方零檢出違憲挨批是「大法官」 蘇貞昌：台灣民主很久了 土質硬 農民轟不種稻能種什麼 (中時 ) #餐宴 #政院 #再起 #舉辦 #舉辦尾牙 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 川普下台前 恐對伊朗動武 04:102021/01/04 兩岸要聞 升格人夫倒數中2／外國男星搶當台灣女婿 08:172021/01/04 娛樂 《基金》2021投資聚焦亞洲 數位轉型＆基建內需撐腰 09:262021/01/04 財經 科技防疫迎戰變種新冠 04:102021/01/04 時論廣場 疫情升溫 監察院2月90周年院慶調整規劃 10:522021/01/04 政治 2女抽中輕豪宅 當南科台積電鄰居 04:102021/01/04 地方新聞 苗栗社福怕萊豬 年禮只用台灣豬 04:102021/01/04 地方新聞 政院版初審 汰舊車減稅 車齡拉長逾10年 04:102021/01/04 財經要聞 數位治國？德國謹慎 愛沙尼亞喊Yes！ 10:072021/01/04 國際 博晟自體軟骨修復產品 獲自費價格 10:522021/01/04 財經 線上不真實 林昭亮堅持辦大師班 04:102021/01/04 運動天地 政治熱門新聞 美國商務部宣布一件事 網驚：萊豬真的白進了 - 政治 萊豬侵台第一天 她脫口一句秒惹怒豬肉販 - 政治 蔡英文元旦談萊豬 林正杰用阿扁一句名言酸爆 - 政治 一聽到《亞洲週刊》諷蔡英文民選獨裁 綠粉阿伯崩潰突飆4字 - 政治 2024總統大選 前扁辦主任：這大咖是左右勝負關鍵 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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