眼見勇士找來取代「浪花弟」克雷湯普生的烏布雷陷入空前低潮，勇士總教練科爾與柯瑞都採用鼓勵方式，期望烏布雷趕緊融入勇士體系，但「追夢」卓雷蒙格林才不吃這套，選擇爆粗痛罵烏布雷，「如果你做不到，就他X的離我遠一點！」
「我希望烏布雷給自己施壓，你的心裡絕對有個你想達到的標準，如果你沒達標，就該不斷給自己施壓，」卓雷蒙格林表示，「每個人都會說別給自己太大壓力，那好吧，假如你們有發現誰沒達標，還不給自己施壓，就叫他離我遠點。」
「如果你不給自己施壓，代表你根本毫不在乎，」卓雷蒙格林補充，「因此烏布雷必須給自己施壓，他也必須這樣做才行。當然你必須找到一個平衡點，在給自己施壓同時，也不能太過度，但當你沒打出預期水準，你就應該給自己壓力。」
也難怪卓雷蒙格林火氣這麼大，因為烏布雷本季表現簡直是一場災難，本季前5戰投籃命中率僅2成74，更誇張的是，到現在他的三分球出手25次，竟然只有投進1球，甚至連續17次三分出手落空，表現完全不像一名射手，也讓勇士更難贏球。
(中時 )
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