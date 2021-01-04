男神趙又廷與大陸男星鄧倫合作的新電影《晴雅集》，不但卡司聲勢浩大，劇本改編自日本奇幻文學大師夢枕獏的小說《陰陽師》，並由《小時代》原作兼導演郭敬明執導，處處充滿話題性，而就在國際影音平台Netflix宣布2月5日本片將全球上線的現在，已在大陸上映中的《晴雅集》，遭批評是抄襲之作。

陸片《晴雅集》上映前就充滿話題性，除趙又廷主演外，更有鄧倫、王子文、春夏、傅菁和雎曉雯等大陸新生代紅星加持，全片顏值封頂，此外，更聘請日、韓知名團隊打造影像音效與音樂，又由郭敬明自導自編，因此非常受到期待。

《晴雅集》光是預告，無論陣法手勢、術式特效甚至場景設計，都給人似曾相似之感。(翻攝自YouTube)

只是沒想到《晴雅集》在聖誕節檔期上映後，卻引發網友質疑，陸網上充滿各種電影畫面截圖，光是預告部分，無論陣法手勢、術式特效、人物動作甚至場景設計等，都給人一種似曾相似的感覺，被認為跟漫威大片《奇異博士》有太多雷同之處，質疑抄襲，引來批評聲浪。

《晴雅集》遭指抄襲聲浪四起，昨已傳出電影才上映10天恐將下架，最快今天(1/4)就會停止排片，網路上更流出多份疑似從業人員的內部對話截圖，表示《晴雅集》雖不會馬上撤檔，但也不會排映，諷刺的是，該片自去年12/25上映至今剛滿10天，官方才剛慶祝票房破4億人民幣(約17.5億台幣)。

外界認為，《晴雅集》耗資3億人民幣(約台幣13億元)拍攝，如果就此下架，投資將難以回收，也勢必影響當時早已規劃並拍攝好的下集《瀧夜曲》的上映，影響甚深，而這也不是郭敬明第一次捲入抄襲風波，他近日才為15年前的抄襲小說事件，公開向小說家莊羽道歉，在這之前有多達百名以上的編劇發表聯合聲明，要求抵制抄襲剽竊的郭敬明。

(中時新聞網)