受到「少子女化」的影響，高等教育辦學更為不易，中原大學在教育部最新公布的109學年度公私立一般大學大學部新生註冊率獲得100％的好成績，連續2年蟬聯全國第一。校長張光正表示，有此佳績再度證明中原秉持的「教育理念」及重視推行的「全人教育」已經轉換成學校、學生及校友的核心競爭力，且深獲社會各界認同與肯定。

張光正表示，「以教育理念治校」是中原最大的特色。中原大學創校時即是本著耶穌基督愛世與犧牲奉獻的精神，以信、以望、以愛致力於高等教育，並以「全人教育」為教育願景與使命，積極培育學生成為專業知識、品格涵養和生命智慧兼具之知識份子。

100％註冊率，中原大學堅持教育理念獲社會肯定。(中原大學提供／呂筱蟬桃園傳真)

中原大學的教育理念強調「愛是教育的主導力量」、「以智慧慎用科技與人文的專業知識，造福人群」，鼓勵師生跨出教室與校園，運用專業服務社會，推動服務學習與大學社會責任已逾20年之久，包括桃園市復興區原住民部落、八德霄裡與大園大海社區、苗栗縣卓蘭鎮與彰化縣埔鹽鄉等地方，都可見到中原師生的專業奉獻，並為社區帶來經濟與生活上的改變，具體實踐了「教育」的真正意義。

此外，中原大學亦積極推動學術研究、擴散知識影響力，在2019年台灣公私立綜合大學學域論文引用影響力指標(CNCI指標)中，中原大學的整體排名位居全國第三，僅次於清華大學與台灣大學。除了在CNCI的整體排名領先，中原大學在薄膜、化學、材料及工程等學門領域都是全國翹楚，薄膜科學更躋身全球一流學科，全國第一。

中原師生在各項專業領域表現亦十分出色，例如：資管系學生連續三年勇奪全國「大專校院資訊應用服務創新競賽」冠軍、商設系與室設系學生在韓國「世界創新發明大賽」及台灣「金點新秀設計獎」均獲得佳績、產品設計組學生為治療新生兒黃疸設計光療衣更榮獲「新一代設計」產學合作金獎！電子系陳世綸老師研發出全世界最小的振盪器控制晶片勇奪「國家發明創作獎」金牌、化工系劉偉仁老師榮獲「有庠科技發明獎」及應外系許秀貞老師獲頒科技部「吳大猷先生紀念獎」等。

張光正表示，大學學費已經凍漲15年，但是中原始終堅持要給學生最好的教育品質，對每位學生投資的教學成本是老牌私立大學中最高的。過去幾年來，中原大學啟動一系列空間設計與整修施工，甚至多達28個大小工程同步進行，校園小自廁所、大至活動中心與講堂都重新設計施工，不僅實用而且呈現「美學」，為師生提供更優質的學習及生活教育環境。

張光正強調，中原大學的全人教育十分重視「平衡」，包括：專門與通識的平衡、學識與人格的平衡、個人與群體的平衡、身心靈的平衡。在現今功利主義盛行、自我意識抬頭下，全人教育更凸顯其重要性！而中原在這方面的努力，不論是全國首創各學院必修的專業倫理課程，以及校通識課程，皆是全國典範，分為「天、人、物、我」四大學類，通識必修多達34學分，居全國大學之冠。此外，中原大學每週舉辦兩場免費音樂會，邀請國家音樂廳等級的音樂家蒞校表演，讓全校師生與社區民眾都能在美好的音樂中，提升更豐厚的人文素養。

(中時 )