博晟(6733)一次性手術自體軟骨修復技術首發產品已由臺中榮民總醫院完成臺中衛生局核價程序並取得自費價格。博晟生醫董事長陳德禮表示，一次性手術自體軟骨修復技術產品獲得自費價格核價，不僅為營運注入強心針、即將產生銷售現金流，同時也見證業界與醫學研究中心緊密合作，共同催生臺灣自主研發再生醫學產品上市的歷程，創下產業另一個里程碑。以臺中做為一個起點，後續博晟將努力擴展業務據點至全國、甚至是海外。

據衛生福利部統計，國人膝關節退化盛行率約15%，等同於每6.5個人中就有1人飽受膝關節疼痛之苦。膝蓋疼痛大多來自於軟骨受損所引起的不適，而導致膝軟骨受損的原因多元如：先天性受損、退化、運動傷害、外力傷害、半月板磨損或韌帶損傷。發生局部的軟骨損傷時，建議早期治療，若嚴重到影響生活及行動力，演變成退化性關節炎時，則可能需要接受人工膝關節置換大型手術。

博晟旗下擁有專注軟骨的「兩相軟骨修復植技術（BiCRI）」與硬骨的「骨生長因子（OIF）」兩大再生技術平台，本次取得自費價格產品即為BiCRI平台的首發產品。該技術源自於財團法人工業技術研究院和臺大醫院的合作開發案，並透過團隊與臺中榮民總醫院、臺大醫學院附設醫院、雙和醫院、長庚醫院林口分院及中國醫藥大學附設醫院等重點醫療據點的積極推動，快速完成三期臨床試驗並獲得TFDA上市許可，成為國內第一個自主研發的再生醫學上市產品。

(時報資訊)