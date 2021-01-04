創意(3443)營運最壞時期已經過去，去年第四季在NRE案認列入帳下，法人看好創意營收有機會挑戰歷史新高，展望2021年，AI(人工智慧)、HPC(高速傳輸)、5G等將扮演創意重要成長動能，且在過去1~2年的開案也將在今年陸續步入收割期，加上有台積電(2330)先進製程做後盾，創意今股價率先反映2021年正向預期，早盤後隨即攻上漲停價372.5元鎖住。

創意營運最壞時機已經過去，去年第四季營收可望季增二位數成長，且獲利將有明顯反轉。

創意去年11月合併營收10.26億元、月增加10.3%，年減18.3%，累計前11個月合併營收115.81億元，年成長20.9%，法人預估，創意去年第四季因數款NRE案認列入帳，5奈米測試晶片設計案帶來營收貢獻，12月營收有機會挑戰歷史新高，季成長上看一成。

展望2021年，創意營運動能主要來自於AI、HPC、5G等，將帶動營收及獲利大幅成長，創意在過去1~2年的開案也將在今年陸續步入收割期，尤其在16奈米、7奈米等先進製程的ASIC量產將會進入高速成長階段，且創意還有台積電先進製程當靠山，相關貢獻更是可以樂觀期待；另外，在5G方面，創意在大陸第二大、韓系客戶的訂單有斬獲，預計今年5G網通營收佔比上看2成。

(時報資訊)