政府三大基金最新投資績效出爐！勞動基金運用局、公務人員退撫基金今日公布1-11月投資績效，受到疫苗研發進度激勵金融市場回溫，政府三大基金11月大賺2927億元，前11月轉虧為盈，投資收益率4.6%起跳，今年1-11月勞動基金、國保基金及退撫基金收益率分別為4.62％、5.74％及5.44％，三大基金合計累積獲利2512.25億元。

根據最新統計資訊，勞動基金1-11月累計獲利1983.5億元，收益率4.62％，另受衛福部委託管理之國保基金1-11月累計獲利208.6億元，收益率5.74％，此外，退撫基金1-11月累計獲利320.15億元，收益率5.44％。合計勞動、國保及退撫三大基金，1-11月累計獲利2512.25億元。相較1-10月累積虧損415.29億元，三大基金單月獲利2927.54億元，其中勞動基金單月獲利2402.3億元、國保基金單月獲利190.6億元、退撫基金單月獲利334.64億元。

基金規模方面，整體勞動基金截至109年11月底止規模為4兆5,123億元，其中新制勞退基金規模為2兆6,885億元，舊制勞退基金規模為8,948億元，勞保基金規模為7,677億元，就保基金規模為1,368億元，職災保護專款規模為110億元，積欠工資墊償基金規模為135億元。另受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為4,065億元。

投資績效方面，受到疫苗研發進度激勵金融市場回溫，今年截至11月底止，整體勞動基金評價後收益數為1,983.5億元，收益率4.62％。新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為4.23％、5.41％、5.82％、0.72％、0.74％及3.89％。另受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金收益數為208.6億元，收益率為5.74％。

展望未來，勞動基金運用局指出，預計第4季，隨著各項新興應用與電子新品備貨之需，加上歐美與中國大陸節慶採購旺季，我國出口可望延續第3季之復甦向上態勢。整體而言，部分國家疫苗已開始配送施打，在全球央行極度寬鬆貨幣政策下，預期經濟活動將陸續回歸常軌，惟近期歐美各國確診人數持續攀升，短期經濟前景仍具挑戰。勞動基金運用局仍將密切掌握全球金融情勢，加強風險管控。

(時報資訊)