英國新冠疫情燃燒，繼周六新報5.77萬人確診後，周日新報5.49萬人，新增死亡454人。

而阿斯利康(AstraZeneca)/牛津大學新冠疫苗也將在周一加入救火行列，於英國全境實施接種。

首波英國將有6家醫院接受的53萬劑牛津疫苗，未來數天將新增數百個接種據點，政府希望未來幾個月能再添數千萬劑疫苗。

衛生部長漢考克(Matt Hancock)表示，抵抗可怕的病毒已經進入關鍵時刻，希望(牛津疫苗)能帶給人們結束傳染病的希望。

英國在上個月率先實施輝瑞疫苗的接種，至今約有100萬人接種。

阿斯利康/牛津疫苗被視為較便宜和便於運送，印度在周日也批准了該疫苗的使用。

英國首相強生(Johnson)周日表示，很可能再引入更嚴格的限制措施；但是學校是安全的，在允許的地區，學童應該繼續上學。

新變種病毒也迫使英國政府改變疫苗的策略，盡可能地讓更多人先接種第一劑疫苗，而讓第二劑疫苗延遲配發。這樣的策略也引起部分英國醫師的批評。

英國正進入破紀錄的疫情燃燒，政府已經取消倫敦地區的學校重啟計畫；而教師工會團體希望擴大關閉規模。

目前英國處於四級警示系統和地方的自訂管制措施，首相強生負責英格蘭地區的管制政策，蘇格蘭、北愛爾蘭和威爾斯則由授權權力，由地方當局制訂政策。

首相表示，會祭出更嚴厲管制，周一的內閣會議會討論；而反對黨領袖Starmer表示，強生應該在24小時內直接將全國關閉。目前英政府的防疫作為遭到強烈的批評。

(時報資訊)