近年「韓流」席捲全世界，造成愈來愈多人想學習韓語。財團法人語言訓練測驗中心表示，台灣考區2021上半年「TOPIK韓語測驗」預定於4月11日在台北、台中、高雄三地舉行，報名期間為即日起至1月14日止。

TOPIK係韓國官方研發的檢定測驗，由韓國國立國際教育院及駐台北韓國代表部委託財團法人語言訓練測驗中心（LTTC）獨家在台辦理，採線上報名，初級考試報名費是1100元，中、高級是1400元。

TOPIK測驗分為初級（TOPIK I）及中、高級（TOPIK II）：TOPIK I測驗項目含聽力、閱讀，TOPIK II加考寫作，報考者可依自己的韓語能力選擇合適的級數參加。TOPIK成績是全球最具代表性的韓語能力證明，不僅適用於自我評量及畢業檢核，更是赴韓留學、就職、移民的必備證照。

語測中心表示，TOPIK成績自公布日起兩年內有效，效期內之成績證明由考生自行至韓國官網無限次免費列印，也可下載成電子檔留存。

語測中心表示，分析過去一年的考生資料，報考人數最多者為學生及上班族，各約占4成；依報考目的來看，近7成考生係為檢測自我程度，其次是為了留學或就業。最近一次測驗最年輕考生為10歲、最年長則為68歲。

依韓國主辦單位最新公告之資訊，4月TOPIK預定於47個海外國家辦理，範圍遍及世界五大洲。語測中心特別提醒擬報考者，報名時間世界各考區不同，切勿錯過。台灣考區報名資訊可至官網（https：／／www.topik.com.tw）查詢，或電洽語測中心韓語測驗小組(02)23626385分機264。

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